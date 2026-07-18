Стал известен средний размер пенсии россиян

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне 2026 года составил более 25,4 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.