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Больная раком бразильянка сыграла свадьбу в больнице и умерла спустя два дня

Девушка с неходжкинской лимфомой успела выйти замуж перед смертью.

Источник: Комсомольская правда

В Бразилии пациентка онкологического отделения вышла замуж в больнице и умерла через два дня после свадебной церемонии. Об этом сообщает издание Terra.

У Аны Паулы Рибейро диагностировали неходжкинскую лимфому спустя несколько месяцев после рождения второго ребенка. Изначально девушка и ее избранник планировали оформить отношения после ее выздоровления.

Однако из-за стремительного ухудшения состояния девушки решили провести свадьбу прямо в больнице. Организовать торжество удалось всего за несколько дней. Для церемонии подготовили музыкальное сопровождение и пригласили пастора.

После свадьбы Ана Паула прожила всего двое суток, уточняет издание. Перед смертью она попросила мужа заботиться об их детях, призналась ему в любви и сказала, что всегда будет рядом с семьей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Боснии и Герцеговине девушка скончалась спустя день после своей свадебной церемонии. Когда торжество закончилось она неожиданно почувствовала себя плохо. Ее срочно госпитализировали. Однако спасти девушку не удалось.