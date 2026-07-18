Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple

Американская Nvidia вновь стала самой крупной по рыночной капитализации компанией в мире, обойдя Apple, которая ранее днем заняла лидерство по стоимости. Об этом стало известно в пятницу, 17 июля, из данных торгов.
На 21:50 мск акции Nvidia на бирже Nasdaq торговались на уровне 203,14 доллара за бумагу (-2,05%). Капитализация компании составила 4,921 триллиона долларов против 4,83 триллиона долларов утром. Акции Apple, в свою очередь, торговались на отметке 333,95 доллара (+0,21%), капитализация осталась на уровне 4,9 триллиона долларов.
Выход Apple на первое место был вызван оттоком инвестиций из технологического сектора на фоне снижения котировок Nvidia после выпуска китайским стартапом Moonshot AI новой модели, способной конкурировать с разработками OpenAI и Anthropic, использующих чипы американской компании.
Nvidia удерживала статус самой дорогой компании в мире с мая 2025 года. На торгах в пятницу акции обеих компаний демонстрируют разнонаправленную динамику, рынок ожидает дальнейшей борьбы за лидерство, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что американская корпорация Apple обогнала Nvidia по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией в мире.