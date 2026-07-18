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Два нефтяных танкера загорелись после подрыва на минах у Ормузского пролива

КСИР заявил о подрыве двух танкеров, которые пытались пройти по заминированному маршруту.

Источник: Комсомольская правда

В районе Ормузского пролива два нефтяных танкера подорвались на мине, на борту возникли пожары. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

«Час назад два нефтяных танкера, которые американцы обманом заставили пройти по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива, подорвались и загорелись», — говорится в сообщении.

В КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив остается закрытым для судоходства. Решение связано с высоким уровнем угроз, который возник из-за действий американской стороны.

Ранее KP.RU сообщал, что военные Ирана ракетными и беспилотными ударами уничтожили объекты Вооруженных сил США на территории Бахрейна. В КСИР уточнили, что ликвидировали главный американский ИИ-центр, который применялся для наведения ударов по территории республики.

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