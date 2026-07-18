Два нефтяных танкера загорелись после подрыва на минах у Ормузского пролива

В районе Ормузского пролива два нефтяных танкера подорвались на мине, на борту возникли пожары. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.
«Час назад два нефтяных танкера, которые американцы обманом заставили пройти по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива, подорвались и загорелись», — говорится в сообщении.
В КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив остается закрытым для судоходства. Решение связано с высоким уровнем угроз, который возник из-за действий американской стороны.
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