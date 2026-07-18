Как осушить участок после сильного дождя: что делать, если вода стоит на грядках и газоне

Сначала аккуратно уберите лежащие на земле листья и стебли: мокрая зелёная масса задерживает воду, создаёт парниковый эффект и служит идеальной средой для развития грибков. Это касается как однолетних овощных культур, так и многолетников, цветов и кустарников — чем лучше проветриваются посадки, тем ниже риск болезней. Обеспечьте растениям доступ воздуха: проредите чрезмерно загущенные посадки, удалите лишнюю листву, особенно в закрытых теплицах, и организуйте хорошее проветривание. В теплице на время повышенной влажности форточки и двери лучше оставлять открытыми в дневные часы, чтобы удалить конденсат и сырой воздух. Следите за признаками гнили и грибковых заболеваний: потемнение стеблей у основания, водянистые или бурые пятна на листьях, неприятный запах сырости — всё это повод внимательно осмотреть посадки. При первых симптомах переувлажнения имеет смысл провести профилактическую обработку биопрепаратами (биофунгицидами, биостимуляторами).В местах, где вода стояла дольше всего, можно дополнительно замульчировать почву после её подсыхания: сухой компост, кору, солому или опилки, впитав влагу, помогают стабилизировать температурный режим и уменьшить резкие перепады влажности.