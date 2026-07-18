В ВОЗ рассказали, как уберечься от рака

«ВОЗ рекомендует комплексный подход к профилактике рака, который включает в себя отказ от употребления табака и алкоголя, сбалансированное питание, физическую активность, защиту от инфекций, вызывающих рак, с помощью вакцинации (ВПЧ и гепатит В) и ранней диагностики, по возможности снижение воздействия канцерогенов из окружающей и профессиональной сред», — рассказали агентству.