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В ВОЗ рассказали, как уберечься от рака

В ВОЗ назвали отказ от табака и алкоголя одним из способов профилактики рака.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Отказ от табака, алкоголя и сбалансированное питание являются одними из способов профилактики рака, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

«ВОЗ рекомендует комплексный подход к профилактике рака, который включает в себя отказ от употребления табака и алкоголя, сбалансированное питание, физическую активность, защиту от инфекций, вызывающих рак, с помощью вакцинации (ВПЧ и гепатит В) и ранней диагностики, по возможности снижение воздействия канцерогенов из окружающей и профессиональной сред», — рассказали агентству.

Как подчеркнули в ВОЗ, «профилактика, ранняя диагностика и своевременный доступ к качественному лечению остаются наиболее эффективными способами снижения заболеваемости раком».