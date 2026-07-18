СМИ: КСИР уничтожил «ИИ-хаб» Бахрейна, используемый военными США

Удары были нанесены множеством баллистических ракет и десятками беспилотников. Ранее в рамках 17-й волны операции «Наср-2» КСИР уже атаковал склад американских БПЛА в Бахрейне. Данный удар стал частью серии операций против военных объектов США в регионе. Подробности о потерях не сообщаются, говорится в сообщении.