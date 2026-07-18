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СМИ: КСИР уничтожил «ИИ-хаб» Бахрейна, используемый военными США

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об уничтожении главного центра искусственного интеллекта в Бахрейне, который использовался военными США для планирования атак. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об уничтожении главного центра искусственного интеллекта в Бахрейне, который использовался военными США для планирования атак. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Удары были нанесены множеством баллистических ракет и десятками беспилотников. Ранее в рамках 17-й волны операции «Наср-2» КСИР уже атаковал склад американских БПЛА в Бахрейне. Данный удар стал частью серии операций против военных объектов США в регионе. Подробности о потерях не сообщаются, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что иранские силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе республики. Уточняется, что БПЛА был сбит продвинутой системой противовоздушной обороны военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

15 июля Центральное командование США объявило о начале второй волны ударов, направленных против Ирана. Атаки начались в 15:00 по восточному времени (22:00 по московскому времени — прим. «ВМ»).

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