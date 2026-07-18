Трамп пошутил об идее провести следующий ЧМ по футболу в США и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в Trump Tower на Манхэттене на мероприятии с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал в шутку об идее последнего сделать хозяевами следующего чемпионата мира США и Китай.
Места проведения следующих двух чемпионатов были объявлены еще в 2024 году — ЧМ-2030 примут Испания, Португалия и Марокко, при этом первые три игры пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае. ЧМ-2034 состоится в Саудовской Аравии. «Я сказал ему [Инфантино], что в следующий раз ему снова стоит выбрать США, но в этот раз не включать Мексику и Канаду, — сказал Трамп. — У Джанни была другая идея. Он сказал, что мы можем сделать это (провести чемпионат мира — прим. ТАСС) в Китае и США в следующий раз, так что будут короткие перелеты между играми. Игрокам это понравится».
Чемпионат мира по футболу в 2026 году проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде. Финальный матч ЧМ состоится 19 июля в штате Нью-Джерси. Сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Аргентинская сборная является действующим чемпионом мира. Как сообщалось ранее, Трамп вручит кубок победителю.