В ГД предложили оплачивать половину аренды молодым семьям с детьми до трех лет

Депутаты отметили, что такая мера уже введена в ряде регионов России, однако в одних субъектах компенсация действует для широкого круга молодых семей, в других — только для отдельных категорий, например, студенческих семей, либо ограничивается отдельными территориями, предельными суммами и дополнительными условиями. В ряде субъектов РФ общей обязательной меры компенсации найма жилья молодым семьям при рождении ребенка не предусмотрено. Такая ситуация, по мнению парламентариев, создает межрегиональное неравенство в доступе к одной и той же демографической мере.