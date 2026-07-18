В ГД предложили оплачивать половину аренды молодым семьям с детьми до трех лет

Депутаты думской фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Антон Ткачев во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением внедрить обязательный федеральный стандарт компенсации половины стоимости аренды жилья молодым семьям с детьми до трех лет. Об этом сообщает ТАСС (16+).
Депутаты отметили, что такая мера уже введена в ряде регионов России, однако в одних субъектах компенсация действует для широкого круга молодых семей, в других — только для отдельных категорий, например, студенческих семей, либо ограничивается отдельными территориями, предельными суммами и дополнительными условиями. В ряде субъектов РФ общей обязательной меры компенсации найма жилья молодым семьям при рождении ребенка не предусмотрено. Такая ситуация, по мнению парламентариев, создает межрегиональное неравенство в доступе к одной и той же демографической мере.
«Представляется целесообразным перевести компенсацию найма жилья молодым семьям при рождении ребенка из статуса рекомендуемой региональной меры в статус обязательного федерального минимального стандарта. Такой стандарт может предусматривать обязанность субъектов РФ предоставлять молодым семьям компенсацию расходов на наем жилого помещения в размере не менее 50% фактических расходов по договору найма при рождении первого ребенка и не менее 75% фактических расходов при рождении второго и последующих детей», — указано в тексте письма.
Реализация указанной инициативы, по мнению авторов запроса, позволит устранить межрегиональное неравенство в предоставлении жилищной поддержки молодым семьям при рождении детей, закрепить понятный федеральный минимум, повысить предсказуемость региональных программ повышения рождаемости, поддержать семьи, не имеющие собственного жилья в населенном пункте проживания, а также обеспечить более равный доступ молодых граждан к мерам демографической поддержки независимо от субъекта РФ.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае студенческие семьи могут рассчитывать на региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. Получить такую меру поддержки имеют право молодые мамы от 18 до 23 лет, которые являются гражданками России и проходят очное обучение в вузах или колледжах региона.