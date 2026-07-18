На базе отдыха на Ставрополье отравились 40 человек, прокуратура начала проверку

В Ставропольском крае на базе отдыха рядом с селом Новоселицким произошло массовое отравление. За медицинской помощью обратились 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«На данный момент за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 40 человек. У некоторых высокая температура и прочие признаки отравления», — уточнил инсайдер агентства.
Прокуратура Новоселицкого района организовала проверку, в ходе которой специалисты оценят соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и выяснят, насколько своевременно и в полном объеме пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье 19 человек с признаками отравления обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших семь детей. После опроса выяснилось, что все покупали японскую еду в одном и том же суши-баре.