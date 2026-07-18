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Минздрав утвердил доппрограмму повышения квалификации для судмедэкспертов

Она вступит в силу 1 сентября и будет состоять из семи модулей.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ утвердил дополнительную профессиональную программу повышения квалификации для судмедэкспертов, которая вступит в силу с 1 сентября. Это следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС.

Программа состоит из семи модулей, они посвящены актуальным вопросам судебной медицины и организации экспертной деятельности, повреждениям и смерти от внешних воздействий, судебно-биологической и судебно-цитологической экспертизе вещдоков, генетической, судебно-химической, химико-токсикологической и биохимической экспертизы вещдоков. Врачи также будут обучены современным технологиям оказания медпомощи в экстренной форме. На освоение программы выделено 144 часа.

В рамках программы, в частности, будут обсуждаться вопросы профессиональной этики и коммуникации в экспертной деятельности.