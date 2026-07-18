Минздрав утвердил доппрограмму повышения квалификации для судмедэкспертов

Программа состоит из семи модулей, они посвящены актуальным вопросам судебной медицины и организации экспертной деятельности, повреждениям и смерти от внешних воздействий, судебно-биологической и судебно-цитологической экспертизе вещдоков, генетической, судебно-химической, химико-токсикологической и биохимической экспертизы вещдоков. Врачи также будут обучены современным технологиям оказания медпомощи в экстренной форме. На освоение программы выделено 144 часа.