В Рособрнадзоре рассказали, сколько человек пересдали ЕГЭ на сто баллов

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Не менее 313 выпускников, которые пришли на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, в итоге набрали 100 баллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
«В “Президентские дни” ЕГЭ-2026 8 и 9 июля было зарегистрировано 313 стобалльных результатов», — говорится в сообщении.
По данным Рособрнадзора, из 313 стобалльных результатов 311 принадлежат участникам, которые ранее сдавали ЕГЭ-2026 в досрочный и основной периоды.
При этом среди 311 пересдававших экзамен 250 человек впервые набрали 100 баллов, а 61 — уже имели сто баллов по другим экзаменам. Так, благодаря пересдаче 54 человека стали 200-балльниками, а семь — 300-балльниками.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что почти 138 тысяч человек пересдали один из предметов ЕГЭ в так называемые «Президентские дни», из них около 99 тысяч смогли улучшить результат.