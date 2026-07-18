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Генетическое редактирование планируют освоить к 2030 году

Технологии должны разработать Минобрнауки, Минздрав, ФМБА и Роспотребнадзор.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Технологии генетического редактирования должны быть разработаны к 2030 году силами Минобрнауки, Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора. Это следует из установленных правительством России планов, ТАСС ознакомился с соответствующим документом.

Уже в 2027 году ведомства впервые отчитаются о том, как идет разработка технологий генетического редактирования в интересах медицины. В дальнейшем такой отчет станет ежегодным.

Планы до 2030 года предполагают в целом разработку и поэтапное внедрение наиболее перспективных современных медицинских и биотехнологий, которые могут улучшить качество жизни и продлить годы.

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