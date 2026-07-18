ЛДПР предложила повысить надбавки пожарным до 100% оклада

Как отмечается в письме, сотрудники федеральной противопожарной службы получают надбавку в размере 2% должностного оклада за каждый день участия в тушении пожаров третьего и более высокого ранга. При этом общая сумма выплат не может превышать 20% должностного оклада в месяц.