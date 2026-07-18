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ЛДПР предложила повысить надбавки пожарным до 100% оклада

Сумма должна зависеть от сложности пожара, отметил лидер партии Леонид Слуцкий.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить действующий лимит надбавок сотрудникам федеральной противопожарной службы за участие в тушении пожаров и увеличить максимальный размер выплат до 100% должностного оклада в зависимости от сложности пожара. Соответствующее обращение он направил министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, сотрудники федеральной противопожарной службы получают надбавку в размере 2% должностного оклада за каждый день участия в тушении пожаров третьего и более высокого ранга. При этом общая сумма выплат не может превышать 20% должностного оклада в месяц.

«ЛДПР требует полностью отменить ограничение и выплачивать надбавку до 100% — с обязательным учетом фактической сложности работ и времени, проведенного на ликвидации пожара. Пожарные отдают свое здоровье и рискуют жизнями ради нас, и мы обязаны гарантировать им честное, достойное вознаграждение за их каждодневный героизм», — заявил ТАСС Слуцкий.

По его словам, действующая система не учитывает сложность пожаров. В результате участие в тушении пожаров третьей и пятой категорий оплачивается одинаково, хотя уровень риска и объем работы существенно отличаются, подчеркнул парламентарий.

Лидер ЛДПР считает, что отмена лимита сделает оплату труда более справедливой, повысит мотивацию пожарных и поможет сохранить опытных сотрудников в системе МЧС. По его мнению, это также станет дополнительным стимулом для работы в период лесопожарного сезона и повысит эффективность тушения пожаров.

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