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Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле превысило 5 тысяч

Количество погибших из-за двух мощных землетрясений в Венесуэле 24 июня достигло 5069, сообщил председатель парламента страны Хорхе Родригес.

Количество погибших из-за двух мощных землетрясений в Венесуэле 24 июня достигло 5069, сообщил председатель парламента страны Хорхе Родригес.

Как уточнил господин Родригес в Telegram, число пострадавших превышает 16,7 тыс. Жилья из-за землетрясений лишились 17,9 тыс. человек.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле с разницей около 40 секунд. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили значительные повреждения. Более 21 тыс. человек остаются во временных лагерях.

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