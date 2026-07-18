Фактор отпуска: Уролог объяснил, почему цистит чаще всего настигает на курорте

Врачи фиксируют вспышку уретрита у россиян. Виной всему — активная интимная жизнь за пределами спальни, в частности, на пляжах и в воде. В естественных водоёмах, а также в бассейнах, море, озере или реке нельзя заниматься сексом и мочиться — особенно женщинам, поскольку у них короткая и широкая уретра. Дело в том, что в конце акта мочеиспускания возникает отрицательное давление, и содержимое водоёма вместе с солями, бактериями и другими частицами попадает в полость мочевого пузыря, то есть против тока мочи. Из-за этого повышается риск возникновения уретрита и цистита.