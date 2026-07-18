Депутат Госдумы рассказал, как проверить расходование средств на капремонт

«Алгоритм проверки зависит от того, где хранятся деньги дома. Если они лежат в “общем котле” у регионального оператора, всю информацию можно найти, не выходя из дома — на портале ГИС ЖКХ или на официальном сайте регионального Фонда капремонта. Там видно, сколько дом собрал, есть ли долги у соседей и на какой год запланирована замена лифтов или крыши», — сказал РИА Новости Вольфсон.