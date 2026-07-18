Белый дом обсудит с ФИФА риски финала ЧМ из-за дыма от пожаров

В преддверии финала чемпионата мира по футболу представители Белого дома запланировали встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино для обсуждения рисков проведения матча из-за дыма от лесных пожаров. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил журналист Sky News Роб Харрис.
— Сегодня представители Белого дома встретятся с президентом ФИФА Джанни Инфантино в преддверии финала чемпионата мира по футболу в воскресенье, чтобы обсудить потенциальную опасность для здоровья, которую представляет дым от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси, — написал Харрис в соцсети X.
Появилась информация, что финал чемпионата мира — 2026, запланированный в Нью-Йорке на 19 июля, оказался под угрозой переноса из-за лесных пожаров в Канаде, которые поспособствовали образованию смога.
ФИФА начала расследование из-за баннера сборной Аргентины, посвященного Фолклендским (Мальвинским) островам. Футболисты вынесли его на поле после победы над англичанами в полуфинале чемпионата мира 2026 года.
В финале чемпионата мира по футболу встретятся сборные Испании и Аргентины. В преддверии решающего матча болельщики гадают, кто же станет победителем в 2026 году. Об этом «Вечерняя Москва» спросила экспертов.