18 июля в календаре: день счастливого человека, прогулок под дождём и идеальной семьи

Как медь желтые облака — к дождю. Испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой — к дождям. Яркий молодой месяц — к сухой и теплой осени. Много звезд — к солнечной погоде. Радуга с утра — к дождю. Вечером — к ясной погоде. Если на Афанасия месяц на исходе играет — к урожаю хлебов. Если листья картофеля обращены к небу, дождя не будет. Ворон летает высоко — к хорошей погоде. Радуга утром или в полдень на западе — к усилению ветра. На огонь костра летит слишком много насекомых — к ухудшению погоды. На листьях клена появились капельки — через два-три дня наступит дождливая погода. Луна в небе «играет», быстро движется, прячется за облака — к урожаю. Темные звезды — к ненастью. Большая и полная Луна — к солнечной погоде. Бледная и маленькая — к затяжным дождям. Тучи идут с юго-западной стороны — к дождю. Полуденный месяц лежит рогами вниз — к жаркой погоде. Вечерний месяц рогами вверх — к холодной зиме. Круторогий — к теплу. Луна в дымке — к дождливой погоде. А если в период дождей она светит ясно — скоро земля просохнет. Полнолуние в этот день — к половодью весной. Мужчина, который дольше всех будет смотреть на небо этой ночью, будет самым счастливым. Если в этот день начать травить бабочек-капустниц — они весь год беспокоить не будут. Созревает рожь — хорошо клюет угорь.