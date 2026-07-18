18 июля в календаре: день счастливого человека, прогулок под дождём и идеальной семьи

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Агния, Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей, Степан.
Афанасьев день.
Преподобный Афанасий Афонский, память которого отмечается в этот день, родился в городе Трапезунде и рано осиротел. Его воспитывала благочестивая монахиня, а он во всем старался подражать приемной матери — в навыках иноческой жизни, в посте и в молитвах. Позже он принял постриг в Киминском монастыре.
Когда Афанасий достиг совершенства длительными постами и бдениями, игумен благословил его на подвиг безмолвия в уединенном месте недалеко от монастыря. Отшельника часто одолевали бесы, пытались возбудить в нем ненависть к тому месту, где он поселился. Афанасий почти поддался сомнению, но решил потерпеть ровно год, а дальше действовать сообразно воле Божьей. В последний день этого срока его внезапно осенил яркий свет с неба, и все греховные помыслы тут же рассеялись. С тех пор Афанасий получил дар умиления, а к его келье стали стекаться многочисленные паломники, желающие получить от отшельника совет или просто доброе слово. По преданию, несколько раз к Афанасию являлась сама Богородица.
На Руси на Афанасия отмечали Месяцев праздник. Вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц «играет» в небе: перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай; если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится.
Существовали и другие приметы для этого дня. К примеру, скорый дождь предвещали облака, «желтые, как медь», а также испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой.
События.
64 год — в Риме вспыхнул страшный пожар.
1334 год — начато строительство колокольни собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.
1870 год — принят догмат о непогрешимости (безошибочности) Папы Римского.
1872 год — в Великобритании впервые в мире состоялась процедура тайного голосования.
1898 год — открыт радиоактивный химический элемент с атомным номером 84 — Полоний.
1925 год — в США официально признано, что женщины могут быть водителями автомобилей не хуже мужчин.
1945 год — основан Дарвинский государственный природный биосферный заповедник.
1968 год — в США основана компания «Intel».
1970 год — катастрофа Ан-22 в Атлантике, погибли 22 человека.
1988 год — команда КВН Новосибирского университета по телевидению запустила лозунг «Партия, дай порулить!».
1990 год — тело Георгия Димитрова вынесли из мавзолея и позже перезахоронили на центральном кладбище Софии.
1994 год — родила 63-летняя женщина — возрастной рекорд роженицы, продержавшийся до января 2005 года.
2000 год — в Лондоне открыт памятник Джону Леннону.
2013 год — власти американского Детройта подали заявление о признании города банкротом.
2019 год — поджог студии Kyoto Animation в Японии, 36 погибших.
В этот день родились.
Роберт Гук (1635 — 1703 г.), английский ученый, естествоиспытатель и изобретатель.
Уильям Теккерей (1811 — 1863 г.), английский писатель.
Полина Виардо (1821 — 1910 г.), французская оперная певица, педагог.
Хендрик Лоренц (1853 — 1928 г.), нидерландский физик-теоретик, Нобелевский лауреат.
Джакомо Балла (1871 — 1958 г.), итальянский художник, один из основателей футуризма.
Анна Тимирёва (1893 — 1975 г.), русская поэтесса, гражданская жена адмирала Колчака.
Ольга Спесивцева (1895 — 1991 г.), русская балерина.
Андрей Громыко (1909 — 1989 г.), советский государственный и политический деятель, дипломат.
Хьюм Кронин (1911 — 2003 г.), американский актер и сценарист.
Нельсон Мандела (1918 — 2013 г.), южноафриканский политик, президент ЮАР (1994−1999), Нобелевский лауреат.
Ричард Тоттен Баттон (1929 г.), американский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, телекомментатор.
Юрий Мазурок (1931 — 2006 г.), советский оперный певец (баритон), Народный артист СССР.
Евгений Евтушенко (1933 — 2017 г.), советский и российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер.
Хантер Томпсон (1937 — 2005 г.), американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики.
Любовь Казарновская (1956 г.), советская и российская оперная певица (сопрано), профессор, общественный деятель.
Андрей Ильин (1960 г.), советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.
Вин Дизель (1967 г.), американский актёр, сценарист, кинорежиссёр и продюсер.
Народные приметы.
Как медь желтые облака — к дождю. Испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой — к дождям. Яркий молодой месяц — к сухой и теплой осени. Много звезд — к солнечной погоде. Радуга с утра — к дождю. Вечером — к ясной погоде. Если на Афанасия месяц на исходе играет — к урожаю хлебов. Если листья картофеля обращены к небу, дождя не будет. Ворон летает высоко — к хорошей погоде. Радуга утром или в полдень на западе — к усилению ветра. На огонь костра летит слишком много насекомых — к ухудшению погоды. На листьях клена появились капельки — через два-три дня наступит дождливая погода. Луна в небе «играет», быстро движется, прячется за облака — к урожаю. Темные звезды — к ненастью. Большая и полная Луна — к солнечной погоде. Бледная и маленькая — к затяжным дождям. Тучи идут с юго-западной стороны — к дождю. Полуденный месяц лежит рогами вниз — к жаркой погоде. Вечерний месяц рогами вверх — к холодной зиме. Круторогий — к теплу. Луна в дымке — к дождливой погоде. А если в период дождей она светит ясно — скоро земля просохнет. Полнолуние в этот день — к половодью весной. Мужчина, который дольше всех будет смотреть на небо этой ночью, будет самым счастливым. Если в этот день начать травить бабочек-капустниц — они весь год беспокоить не будут. Созревает рожь — хорошо клюет угорь.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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