Погода в Хабаровском крае на 18 июля

В центральных районах ночью местами ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы. Днём осадки сохранятся в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном и Амурском районах. В Верхнебуреинском районе также пройдут кратковременные дожди. А вот в Советско-Гаванском и Ванинском районах существенных осадков не прогнозируется. Температура ночью — от +13 до +18, днём — от +22 до +32 градусов. Ветер южный, 6−12 метров в секунду.