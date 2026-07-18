Погода в Хабаровском крае на 18 июля

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 18 июля опасные метеоявления в Хабаровском крае не прогнозируются. В регионе установится тёплая и преимущественно сухая погода, местами с кратковременными дождями и грозами. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевой столице осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от +16 до +18 градусов, днём воздух прогреется до +29…+31. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду.
В южных районах ночью пройдёт кратковременный дождь, днём осадков не будет. Температура ночью — от +13 до +18, днём — от +27 до +32 градусов. Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду.
В центральных районах ночью местами ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы. Днём осадки сохранятся в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном и Амурском районах. В Верхнебуреинском районе также пройдут кратковременные дожди. А вот в Советско-Гаванском и Ванинском районах существенных осадков не прогнозируется. Температура ночью — от +13 до +18, днём — от +22 до +32 градусов. Ветер южный, 6−12 метров в секунду.
В северных районах ожидается кратковременный дождь. Ночью температура составит от +7 до +17, днём — от +11 до +29 градусов. Ветер различных направлений, 7−12 метров в секунду.
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