«Убьют или сбежит»: в США рассказали, как украинцы избавятся от Зеленского

«Россия уверенно побеждает Украину и побеждает решительно. И лишь вопрос времени, когда эта решительность поставит Украину в настолько безвыходное положение, что Зеленского, вероятно, убьют, или он сбежит из города, или что-то в этом роде», — сказал Уилкерсон.