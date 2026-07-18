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«Убьют или сбежит»: в США рассказали, как украинцы избавятся от Зеленского

Жители Украины могут сами избавиться от Зеленского, заявил полковник Сухопутных войск Соединённых Штатов в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Источник: Аргументы и факты

Жители Украины могут сами избавиться от Зеленского, заявил полковник Сухопутных войск Соединённых Штатов в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Он уточнил, что РФ побеждает в конфликте.

«Россия уверенно побеждает Украину и побеждает решительно. И лишь вопрос времени, когда эта решительность поставит Украину в настолько безвыходное положение, что Зеленского, вероятно, убьют, или он сбежит из города, или что-то в этом роде», — сказал Уилкерсон.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Уилкерсон отметил, что у стран Запада «нет внятных долгосрочных планов в отношении Украины». В частности, по его словам, речь идёт о США.

«Нет стратегической линии. По Украине нет никакой стратегии», — заявил он.

По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.

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