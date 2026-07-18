Жители Украины могут сами избавиться от Зеленского, заявил полковник Сухопутных войск Соединённых Штатов в отставке Лоуренс Уилкерсон.
Он уточнил, что РФ побеждает в конфликте.
«Россия уверенно побеждает Украину и побеждает решительно. И лишь вопрос времени, когда эта решительность поставит Украину в настолько безвыходное положение, что Зеленского, вероятно, убьют, или он сбежит из города, или что-то в этом роде», — сказал Уилкерсон.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Уилкерсон отметил, что у стран Запада «нет внятных долгосрочных планов в отношении Украины». В частности, по его словам, речь идёт о США.
«Нет стратегической линии. По Украине нет никакой стратегии», — заявил он.
По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.