Аферисты обманывают болельщиков в России через ставки на финал ЧМ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Мошенники обманывают болельщиков в России через фейковые ставки на финал чемпионата мира по футболу — они звонят от лица футбольных экспертов и предлагают сделать «выигрышную» ставку, ссылаясь на «инсайдерскую информацию», рассказали РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».