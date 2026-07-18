Аферисты обманывают болельщиков в России через ставки на финал ЧМ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Мошенники обманывают болельщиков в России через фейковые ставки на финал чемпионата мира по футболу — они звонят от лица футбольных экспертов и предлагают сделать «выигрышную» ставку, ссылаясь на «инсайдерскую информацию», рассказали РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».
«Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с финалом чемпионата мира по футболу. Злоумышленники звонят под видом футбольных экспертов и предлагают сделать “выигрышную” ставку якобы с гарантиями победы определенной команды, ссылаясь на “эксклюзивную инсайдерскую информацию”, — сообщили там.
Аналитики пояснили, что мошенники от лица футбольных экспертов уверяют жертву, что им уже известно о победе определенной команды. Злоумышленник якобы обладает проверенной информацией из достоверных источников и поэтому предлагает сделать ставку на победу.
Если же потенциальная жертва интересуется предложением, ей присылают ссылку для регистрации на фейковом сайте букмекерской конторы, а также для перевода предоплаты за «экспертный прогноз». После получения денег «эксперт» исчезает.
Аналитики напомнили, что настоящие футбольные эксперты и букмекерские компании не предлагают делать ставки с гарантированной победой.
«Не доверяйте обещаниям легкого заработка, не переходите по ссылкам от незнакомцев и не переводите деньги. Если вы все же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь в правоохранительные органы», — порекомендовали эксперты.