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В России совсем скоро появятся технологии генетического редактирования: что известно

Правительство: технологии генетического редактирования в РФ освоят к 2030 году.

Источник: Комсомольская правда

К 2030 году в России должны быть разработаны технологии генетического редактирования. Реализацией задачи займутся Минобрнауки, Минздрав, ФМБА и Роспотребнадзор. Это следует из установленных правительством РФ планов.

Согласно документу, уже в 2027 году профильные ведомства впервые представят отчет о ходе создания технологий генетического редактирования для применения в медицине. В дальнейшем такие доклады планируется готовить ежегодно.

Программа предусматривает разработку и поэтапное внедрение современных медицинских и биотехнологий. Их использование позволит улучшить качество жизни населения и будет способствовать увеличению продолжительности жизни.

Ранее KP.RU сообщал, что российские ученые работают над созданием первых отечественных вакцин против аллергии на кошек и собак. Уже создана тест-система «Аллергочип РФ», которая позволяет выявлять индивидуальную чувствительность человека более чем к 120 аллергенам.

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