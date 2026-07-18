В России совсем скоро появятся технологии генетического редактирования: что известно

К 2030 году в России должны быть разработаны технологии генетического редактирования. Реализацией задачи займутся Минобрнауки, Минздрав, ФМБА и Роспотребнадзор. Это следует из установленных правительством РФ планов.
Согласно документу, уже в 2027 году профильные ведомства впервые представят отчет о ходе создания технологий генетического редактирования для применения в медицине. В дальнейшем такие доклады планируется готовить ежегодно.
Программа предусматривает разработку и поэтапное внедрение современных медицинских и биотехнологий. Их использование позволит улучшить качество жизни населения и будет способствовать увеличению продолжительности жизни.
Ранее KP.RU сообщал, что российские ученые работают над созданием первых отечественных вакцин против аллергии на кошек и собак. Уже создана тест-система «Аллергочип РФ», которая позволяет выявлять индивидуальную чувствительность человека более чем к 120 аллергенам.