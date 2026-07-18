Юрист предупредил, кому нельзя дарить квартиру

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Подарить квартиру — решение, требующее юридической проверки: с 2025 года правила ужесточились, а риски возникли даже после оформления сделки, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер АБ «Куприянов, Кириллова и Партнеры» Артемий Куприянов.
«Перед сделкой обязательно проверяйте обе стороны. Супруг не вправе “подарить” квартиру, купленную в браке, даже если в Росреестре указан только один собственник — по закону она изначально общая, и требуется нотариальное согласие второго супруга», — пояснил эксперт.
Юрист напомнил, что статья 575 Гражданского кодекса запрещает дарить имущество дороже 3 тысяч рублей госслужащим, судьям, сотрудникам правоохранительных органов, работникам образования и медицины, если дарение связано с их профессиональной деятельностью. Также стоит проверять финансовое состояние одаряемого — при его банкротстве подаренная квартира может быть изъята.
С конца 2024 года все договоры дарения недвижимости между гражданами подлежат обязательному нотариальному удостоверению, иначе Росреестр откажет в регистрации. Подарок несовершеннолетнему также осложнит будущие сделки — потребуется согласие органов опеки, заключил Куприянов.