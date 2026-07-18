Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист предупредил, кому нельзя дарить квартиру

Юрист Куприянов: купленную в браке квартиру не подарить без согласия супруга.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Подарить квартиру — решение, требующее юридической проверки: с 2025 года правила ужесточились, а риски возникли даже после оформления сделки, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер АБ «Куприянов, Кириллова и Партнеры» Артемий Куприянов.

«Перед сделкой обязательно проверяйте обе стороны. Супруг не вправе “подарить” квартиру, купленную в браке, даже если в Росреестре указан только один собственник — по закону она изначально общая, и требуется нотариальное согласие второго супруга», — пояснил эксперт.

Юрист напомнил, что статья 575 Гражданского кодекса запрещает дарить имущество дороже 3 тысяч рублей госслужащим, судьям, сотрудникам правоохранительных органов, работникам образования и медицины, если дарение связано с их профессиональной деятельностью. Также стоит проверять финансовое состояние одаряемого — при его банкротстве подаренная квартира может быть изъята.

С конца 2024 года все договоры дарения недвижимости между гражданами подлежат обязательному нотариальному удостоверению, иначе Росреестр откажет в регистрации. Подарок несовершеннолетнему также осложнит будущие сделки — потребуется согласие органов опеки, заключил Куприянов.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше