Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске тушили крупный пожар на складе на Индустриальной

Площадь возгорания в Хабаровске достигла 1000 «квадратов».

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске огнеборцы работают над ликвидацией крупного пожара на продуктовом складе на улице Индустриальной. Возгорание началось ночью и быстро распространилось по всей площади помещения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану в 02:30 18 июля. На место незамедлительно выехали подразделения по повышенному рангу. Прибывшие спасатели установили, что внутри склада находятся продукты питания и автомобильные принадлежности. Площадь пожара сначала составляла 600 квадратных метров, но вскоре увеличилась до 1000 квадратных метров. Произошло обрушение кровли.

На месте работают 28 человек личного состава и 8 единиц техники. Пожарные продолжают борьбу с огнём. Сложность тушения заключается в том, что склад — одноэтажное строение с большой площадью, внутри которого находится горючий товар.

В МЧС Хабаровского края уточнили, что со слов администрации складского помещения, в рядом расположенных металлических контейнерах находились газовые баллоны. Огнеборцы с помощью специального инструмента вскрыли их для проверки. При обследовании информация о наличии баллонов не подтвердилась.

Ликвидация пожара продолжается. Причины возгорания и точный ущерб будут установлены после полного тушения и разбора завалов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше