В Хабаровске тушили крупный пожар на складе на Индустриальной

В Хабаровске огнеборцы работают над ликвидацией крупного пожара на продуктовом складе на улице Индустриальной. Возгорание началось ночью и быстро распространилось по всей площади помещения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану в 02:30 18 июля. На место незамедлительно выехали подразделения по повышенному рангу. Прибывшие спасатели установили, что внутри склада находятся продукты питания и автомобильные принадлежности. Площадь пожара сначала составляла 600 квадратных метров, но вскоре увеличилась до 1000 квадратных метров. Произошло обрушение кровли.
На месте работают 28 человек личного состава и 8 единиц техники. Пожарные продолжают борьбу с огнём. Сложность тушения заключается в том, что склад — одноэтажное строение с большой площадью, внутри которого находится горючий товар.
В МЧС Хабаровского края уточнили, что со слов администрации складского помещения, в рядом расположенных металлических контейнерах находились газовые баллоны. Огнеборцы с помощью специального инструмента вскрыли их для проверки. При обследовании информация о наличии баллонов не подтвердилась.
Ликвидация пожара продолжается. Причины возгорания и точный ущерб будут установлены после полного тушения и разбора завалов.
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