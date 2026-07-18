Минздрав и Минпромторг займутся улучшением медицинских самолетов

Активная перестройка системы санитарной авиации в России идет с 2019 года. В апреле президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии новых модульных скоропомощных приемных отделений, заявил, что за последние 10 лет почти 57 млрд рублей были направлены на развитие санитарной авиации. «Это тысячи и тысячи вылетов, оперативно эвакуированных и доставленных в медицинские учреждения пациентов», — сказал тогда он.