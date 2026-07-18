Минздрав и Минпромторг займутся улучшением медицинских самолетов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Власти России займутся развитием санитарной авиации, включая производство современных воздушных судов, оснащенных медицинскими модулями. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.
Мероприятие предусмотрено в рамках создания условий для повышения качества и безопасности медицинской помощи, увеличения ее доступности, а также для роста доверия населения к системе здравоохранения. Речь идет о совершенствовании системы экстренной эвакуации и доставки пациентов в медицинские организации.
Срок реализации — 2027 год, в дальнейшем такая работа будет продолжаться ежегодно. Ответственными исполнителями назначены Минздрав России, Минпромторг России, Росавиация, а также исполнительные органы субъектов Российской Федерации. Первый доклад с отчетом о результатах будет представлен в правительство РФ уже в следующем году, а затем станет ежегодным.
Активная перестройка системы санитарной авиации в России идет с 2019 года. В апреле президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии новых модульных скоропомощных приемных отделений, заявил, что за последние 10 лет почти 57 млрд рублей были направлены на развитие санитарной авиации. «Это тысячи и тысячи вылетов, оперативно эвакуированных и доставленных в медицинские учреждения пациентов», — сказал тогда он.