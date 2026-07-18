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Пять человек пострадали в ДТП в Хабаровском крае за сутки

Среди нарушителей оказались 12 нетрезвых водителей, а две аварии произошли с участием пешеходов.

В Хабаровском крае за сутки произошло пять ДТП, в которых травмы получили пять человек, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

17 июля на дорогах региона зарегистрировали две аварии с наездами на пешеходов, два столкновения автомобилей и одно падение пассажира.

Помимо последствий аварий, инспекторы выявили 276 нарушений правил дорожного движения. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции вновь обращают на проблему нетрезвых водителей: за сутки от управления отстранили 12 человек, которые сели за руль в состоянии опьянения. Шесть таких нарушений зафиксировали в Хабаровске.

Также в крае 9 водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах, а 8 пешеходов сами нарушили правила перехода дороги. Ещё 16 человек управляли транспортом без водительских прав либо после их лишения.