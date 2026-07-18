Помощницу Ермолаева задержали в Монако за проникновение на место взрыва

— Женщина была арестована в четверг, 16 июля 2026 года, на месте нападения… Вход в здание запрещен в связи с расследованием. Однако это не помешало подозреваемой сломать пломбы и проникнуть внутрь Sun’s Palace. Именно это и привело к ее задержанию, — говорится в материале.