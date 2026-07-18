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Продюсер Стивен Мао сообщил о большом запросе на российскую культуру в США

При этом из-за санкций есть ограничения на распространение российского контента, сообщил президент кинокомпании Studio Mao.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. В Соединенных Штатах заметен большой спрос на российскую культуру. Об этом заявил в интервью ТАСС американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.

Продюсеру задали вопрос, как политика влияет на образ России в американских фильмах. «Я думаю, это играет роль, потому что у нас есть санкции, и поэтому существуют ограничения на то, что мы можем делать с точки зрения распространения российского контента. Это скорее финансовое ограничение», — указал он.

«Я думаю, есть интерес к России и есть большая часть людей в Соединенных Штатах, которые, вероятно, не выражают свои взгляды, но хотели бы видеть больше российского контента и больше русской культуры», — пояснил Мао.

В качестве примера деятель культуры привел выступление заместителя министра культуры Новосибирской области, скрипача и дирижера Михаила Симоняна 9 июля на открытии выставки в музее Атланты. «Это отличный пример, он великий скрипач, и люди плакали во время его выступления в Атланте. Настолько мощно это было. И в конце были долгие аплодисменты», — напомнил он.

«И также эта идея — привезти Little Richard Band в Россию, чтобы они сыграли со Стивеном Сигалом в группе, — будет огромным успехом. Я уже знаю, что все билеты будут проданы. И затем, возможно, Стивен поедет в Соединенные Штаты и сыграет с Little Richard Band в США тоже», — поделился продюсер.

По словам Мао, «такие культурные обмены важны, чтобы напомнить людям, что Россия по-прежнему является движущей силой и у нее есть многое, что можно предложить миру».

Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.

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