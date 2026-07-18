Продюсер Стивен Мао сообщил о большом запросе на российскую культуру в США

«И также эта идея — привезти Little Richard Band в Россию, чтобы они сыграли со Стивеном Сигалом в группе, — будет огромным успехом. Я уже знаю, что все билеты будут проданы. И затем, возможно, Стивен поедет в Соединенные Штаты и сыграет с Little Richard Band в США тоже», — поделился продюсер.