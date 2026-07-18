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Трамп пошутил об идее провести следующий ЧМ по футболу в США и КНР

Трам рассказал об идее сделать хозяевами следующего чемпионата мира США и Китай.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Trump Tower с участием главы ФИФА Джанни Инфантино в шутливой форме рассказал о возможном месте проведения одного из будущих чемпионатов мира по футболу. По его словам, Инфантино якобы предложил необычный вариант совместной организации турнира США и Китаем.

Трамп отметил, что сам предложил вновь доверить проведение мирового первенства Соединенным Штатам, но без участия Канады и Мексики.

«Я сказал ему, что в следующий раз ему снова стоит выбрать США, но в этот раз не включать Мексику и Канаду, — сказал Трамп. — У Джанни была другая идея. Он сказал, что мы можем сделать это (провести чемпионат мира — прим. ТАСС) в Китае и США в следующий раз, так что будут короткие перелеты между играми. Игрокам это понравится», — сказал Трамп.

При этом места проведения ближайших чемпионатов мира уже определены. Турнир 2030 года состоится в Испании, Португалии и Марокко, а первые матчи примут Аргентина, Парагвай и Уругвай. Чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.

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