В Хабаровском крае обладателей губернаторской стипендии стало на 153 человека больше

«На мой взгляд, в работе учителя важно не просто передать знание предмета, не только научить запоминать даты и термины. Гораздо важнее дать детям практические навыки, которые они смогут применять в жизни, научить их мыслить, анализировать и понимать причинно-следственные связи. Ведь история и обществознание — это не прошлое, застывшее в учебниках. Это то, что помогает нам осмыслять настоящее и строить будущее. Мой путь только начинается. Уверена, что лучший урок — это тот, после которого ребенок выходит с вопросом, а не только с ответом. И я счастлива, что могу быть частью этого пути вместе со своими учениками», — поделилась Екатерина Фищенкова.