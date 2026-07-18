В Хабаровском крае обладателей губернаторской стипендии стало на 153 человека больше

По итогам летней сессии еще 153 студентам — будущим педагогам назначена губернаторская именная стипендия. 120 из них учатся в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ), 33 — в Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете (АмГПГУ). Это студенты, которые обучаются по целевому набору и, получив дипломы, отправятся работать в школы региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Такая важная мера поддержки будущих педагогов введена по поручению главы региона Дмитрия Демешина в 2025 году. Студентам педагогических направлений по приоритетным направлениям подготовки — математике, физике, химии, информатике, биологии — предусмотрены выплаты по 20 тыс. рублей ежемесячно, обучающимся по остальным направлениям подготовки — по 10 тыс. рублей ежемесячно. Стипендия назначается дважды в год — по итогам зимней и летней сессий. По сравнению с зимней количество стипендиатов выросло — в январе выплата была назначена 144 студентам, сдавшим экзамены на “хорошо” и “отлично”, — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
В числе стипендиатов — выпускница ТОГУ Екатерина Фищенкова. Как рассказала девушка, в ее семье не было педагогов, и она стала первой, кто выбрал этот путь. В детстве она примеряла разные образы: хореограф, тренер, учитель, психолог. Объединяло их одно — желание быть рядом с теми, кто только начинает познавать мир, помогать, направлять и вдохновлять.
«В этом году я с отличием окончила вуз по специальности “Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (история, обществознание)”. Когда пришло время поступать, я долго не могла определиться с направлением, ведь в школе мне нравилось многое. Выбрала историю, потому что захотела изучить ее на глубоком уровне, не просто как набор дат. Уже на 5-м курсе я совмещала учебу с курсами профессиональной переподготовки, и теперь получила право преподавать еще и английский язык. Это стало для меня очередным подтверждением, что педагогическая деятельность — это про постоянное развитие», — добавила Екатерина.
С 4-го курса студентка начала работать учителем истории и обществознания в школе № 40 г. Хабаровска, которую сама когда-то окончила.
«На мой взгляд, в работе учителя важно не просто передать знание предмета, не только научить запоминать даты и термины. Гораздо важнее дать детям практические навыки, которые они смогут применять в жизни, научить их мыслить, анализировать и понимать причинно-следственные связи. Ведь история и обществознание — это не прошлое, застывшее в учебниках. Это то, что помогает нам осмыслять настоящее и строить будущее. Мой путь только начинается. Уверена, что лучший урок — это тот, после которого ребенок выходит с вопросом, а не только с ответом. И я счастлива, что могу быть частью этого пути вместе со своими учениками», — поделилась Екатерина Фищенкова.
В числе стипендиатов и выпускница АмГПГУ по направлениям подготовки «Математика» и «Информатика» Екатерина Сигитова. Помимо учебы, Екатерина отличилась в волонтерской деятельности и проведении Дальневосточного педагогического конгресса. Молодого педагога-целевика уже ждут к началу нового учебного года в школе пос. Высокогорный Ванинского района.
Как подчеркнул Алексей Мокрушин, Губернаторская стипендия — это прямые инвестиции в будущее нашего края, дополнительная мотивация для молодежи выбирать профессию педагога, и в перспективе — работать в школах края.
«Целевое обучение гарантирует не только трудоустройство, но и финансовую поддержку все годы обучения. Кроме губернаторской стипендии, целевики получают дополнительную поддержку от муниципалитетов — стипендии от 2 до 10 тысяч рублей, оплата проезда к месту практики и обратно, к месту трудоустройства, предоставление жилья при трудоустройстве. В этом году на работу в муниципальных школах в разных районах края выйдут 75 целевиков», — уточнил Алексей Мокрушин.
Напомним, в Хабаровском крае для поддержки педагогов, в том числе молодых, действует комплексная система мер, которая постоянно расширяется. Сейчас их в регионе 13.
По поручению губернатора Дмитрия Демешина с 1 января 2026 года оклады педагогов в крае увеличены на 25%. Повышение коснулось всех педагогических работников муниципальных и государственных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и краевых учреждений среднего профессионального образования.