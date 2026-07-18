Сам себе стоматолог: Life.ru узнал, как лечение зубов дома приводит к удалению в кресле хирурга

Не менее опасны и так называемые декоративные брекеты, которые продаются как аксессуар. Эти украшения совсем не безобидны, так как любой клей и любое давление на зубы без контроля врача могут повредить эмаль, десну и прикус. Неправильное воздействие на зубной ряд без предварительной диагностики может привести к смещению зубов, нарушению прикуса и даже к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом, которые потом требуют длительного и дорогостоящего ортодонтического лечения.