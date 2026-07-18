Во Владивостоке изменилось расписание судов на острова Попова и Рейнеке

Власти города объясняют, что график пересмотрели из‑за наплыва пассажиров в выходные: изменения коснулись именно субботних и воскресных рейсов, чтобы разгрузить причалы и сделать утренние поездки удобнее для тех, кто добирается на острова к началу дня. Теперь скоростные суда, в том числе катамаран «Москва», выходят в море раньше, а промежутки между отправлениями и прибытиями подстроены под основной поток отдыхающих.