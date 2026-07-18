Во Владивостоке изменилось расписание судов на острова Попова и Рейнеке

С 17 июля во Владивостоке изменилось расписание скоростных судов на острова Попова и Рейнеке: утренний катер с Рейнеке через Попова в город теперь отправляется в 7:00 вместо 7:30, а первый рейс из Владивостока на эти острова по выходным сдвинут с 10:00 на 9:00, сообщило городское управление транспорта и сервис pereprava.su.
Власти города объясняют, что график пересмотрели из‑за наплыва пассажиров в выходные: изменения коснулись именно субботних и воскресных рейсов, чтобы разгрузить причалы и сделать утренние поездки удобнее для тех, кто добирается на острова к началу дня. Теперь скоростные суда, в том числе катамаран «Москва», выходят в море раньше, а промежутки между отправлениями и прибытиями подстроены под основной поток отдыхающих.
На pereprava.su опубликовано актуальное расписание движения судов по прибрежным линиям: там можно посмотреть, в какие часы катера идут на Попова и Рейнеке, какие суда работают на маршрутах и как меняется график в зависимости от дня недели.
Жителям и туристам, собирающимся на острова, рекомендуют заранее уточнять расписание. Часть рейсов выполняется ежедневно, другие привязаны только к выходным или отдельным дням, а в пик сезона возможны дополнительные отправления.