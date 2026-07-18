Более 600 тысяч британцев не работают из-за проблем с лишним весом

Экономика Британии теряет миллиарды фунтов из-за снижения производительности труда и роста расходов на здравоохранение, связанных с ожирением. Тестовые программы уже запущены в нескольких регионах, первые результаты ожидаются в конце года. Власти рассчитывают, что к 2028 году число безработных по этой причине сократится на 20 процентов. На фоне этого в Великобритании растет спрос на препараты для снижения веса, что создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. В то же время эксперты предупреждают, что без комплексного подхода вакцинация сама по себе может не решить проблему. Правительство рассматривает возможность расширения программы на все регионы страны, говорится в сообщении.