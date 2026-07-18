Более 600 тысяч британцев не работают из-за проблем с лишним весом

В Великобритании сотни тысяч жителей не могут трудиться из-за проблем с лишним весом, что негативно сказывается на экономике страны. Об этом в пятницу, 17 июля, пишет The Telegraph со ссылкой на исследование Йоркского университета.
С ожирением столкнулись более 600 тысяч человек, четыре процента британцев с лишним весом не работают исключительно из-за веса. Всего в стране от ожирения страдают 15 миллионов человек. Уровень безработицы по этой причине выше среди мужчин, чем среди женщин.
Авторы исследования предупреждают, что люди с ожирением в два раза чаще берут больничные. Правительство объявило о старте программ, в рамках которых безработным начнут делать прививки для похудения, чтобы помочь им вернуться к работе.
Экономика Британии теряет миллиарды фунтов из-за снижения производительности труда и роста расходов на здравоохранение, связанных с ожирением. Тестовые программы уже запущены в нескольких регионах, первые результаты ожидаются в конце года. Власти рассчитывают, что к 2028 году число безработных по этой причине сократится на 20 процентов. На фоне этого в Великобритании растет спрос на препараты для снижения веса, что создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. В то же время эксперты предупреждают, что без комплексного подхода вакцинация сама по себе может не решить проблему. Правительство рассматривает возможность расширения программы на все регионы страны, говорится в сообщении.
Ранее в американском штате Мичиган супругам Дэмиену и Джессике О’Брайен были предъявлены обвинения в убийстве второй степени после смерти их семилетнего сына, который годами не получал медицинской помощи и страдал тяжелым ожирением.