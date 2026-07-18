В Магаданской области снизилось число ДТП

В Магаданской области подвели итоги аварийности за первое полугодие 2026 года. На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения отметили снижение числа ДТП и количества пострадавших в них. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.