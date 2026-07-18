В Магаданской области снизилось число ДТП

В Магаданской области подвели итоги аварийности за первое полугодие 2026 года. На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения отметили снижение числа ДТП и количества пострадавших в них. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Безусловным приоритетом остаётся безопасность детей. Губернатор Магаданской области Сергей Носов дал поручение министерству транспорта совместно с муниципалитетом оборудовать все пешеходные переходы, проезды возле школ и детских садов искусственными неровностями.
— К началу нового учебного года все пешеходные переходы, проезды возле школ и детских садов должны быть оборудованы искусственными неровностями, — сообщили в официальном канале губернатора.
Технические требования к установке «лежачих полицейских» подготовит ГИБДД. В ведомстве уточнят, где именно необходимы неровности, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей по пути в образовательные учреждения. Работы планируют завершить до 1 сентября.
В правительстве региона подчеркнули, что снижение аварийности — результат системной работы, но останавливаться на достигнутом нельзя. Особое внимание — детям, которые возвращаются в школы и детсады после летних каникул.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru