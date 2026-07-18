Врач Залетова назвала симптомы сильного обезвоживания

«Если на жаре человек становится заторможенным, с трудом подбирает слова, отвечает невпопад или впадает в агрессивное возбуждение, это уже не просто обезвоживание, это тепловой удар с поражением центральной нервной системы. Если вас вырвало, и вы не можете удержать в желудке даже глотка воды, попытки питья приведут лишь к повторным позывам и потере остатков солей, поэтому лечение здесь необходимо уже с участием врача», — говорит Залетова.