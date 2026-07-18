Более 600 тысяч британцев могут оставаться без работы из-за ожирения

Ученые проанализировали данные свыше 284 тысяч человек и установили, что наличие ожирения снижает вероятность трудоустройства в среднем на 4,2 процентного пункта. Наиболее заметное влияние этот фактор оказывает на мужчин, тогда как у женщин эффект оказался менее выраженным.