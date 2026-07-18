Более 600 тысяч британцев могут оставаться без работы из-за ожирения

Более 600 тысяч жителей Великобритании могут оставаться без работы из-за последствий ожирения. К такому выводу пришли исследователи Университета Йорка, результаты работы которых приводит газета The Telegraph.
Ученые проанализировали данные свыше 284 тысяч человек и установили, что наличие ожирения снижает вероятность трудоустройства в среднем на 4,2 процентного пункта. Наиболее заметное влияние этот фактор оказывает на мужчин, тогда как у женщин эффект оказался менее выраженным.
По оценкам исследователей, ожирением страдают около 15 миллионов взрослых британцев. Специалисты отмечают, что избыточный вес может ограничивать физическую активность, увеличивать количество дней нетрудоспособности и затруднять поиск работы.
На этом фоне власти страны уже испытывают программу, предусматривающую применение препаратов для снижения веса с целью содействия возвращению безработных к трудовой деятельности.
Ранее стало известно, что лишний вес может негативно влиять на работу иммунной системы и повышать уязвимость организма к заболеваниям.