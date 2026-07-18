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Три человека погибли и восемь ранены в результате атак США на юге Ирана

В результате ударов США по нескольким районам южной иранской провинции Хормозган погибли по меньшей мере три человека, еще восемь получили ранения. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает агентство Tasnim.

В результате ударов США по нескольким районам южной иранской провинции Хормозган погибли по меньшей мере три человека, еще восемь получили ранения. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает агентство Tasnim.

По данным местных властей, на месте происшествия работают экстренные службы, правоохранительные органы и другие ведомственные структуры. Подробности о характере ударов и пострадавших объектах не уточняются. Расследование обстоятельств инцидента продолжается, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что иранские силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе республики. Уточняется, что БПЛА был сбит продвинутой системой противовоздушной обороны военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

15 июля Центральное командование США объявило о начале второй волны ударов, направленных против Ирана. Атаки начались в 15:00 по восточному времени (22:00 по московскому времени — прим. «ВМ»).

14 июля американские войска завершили удары по Ирану, поразив военные объекты в шести городах страны — Бушире, Чахбахаре, Джаске, Конараке, Абу-Мусе и Бендере-Аббасе.

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