В Госдуме рассказали, засчитывается ли обучение в вузе в пенсионный стаж

«Причина в разных методиках расчета — если раньше в зачет шли прежде всего величина стажа и размер зарплаты гражданина, то теперь ключевой фактор — размер уплаченных за пенсионера страховых взносов. То есть раньше у нас была трудовая пенсия, а теперь — страховая. И для страховой пенсии время учебы не особо важно, потому что в этот период за человека не платились страховые взносы», — рассказал он.