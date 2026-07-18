Неделя с AmurMedia: выдвижение депутатов, стройка технопарка, наши в топе, 7 вариантов

Двое педагогов из Хабаровского края прошли в заключительный этап Всероссийских конкурсов «Первый учитель» и «Директор года России» — это значит, что они уже в числе 30 лучших во всей стране. Свой профессиональный опыт в финале представят учитель начальных классов школы № 20 г. Вяземского имени Героя Советского Союза Ф. П. Котляра Вероника Рязанова и директор Инженерной школы г. Комсомольска-на-Амуре Екатерина Баранова. Конкурсы проводятся по федеральному проекту «Педагоги и наставники» президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.