Неделя с AmurMedia: выдвижение депутатов, стройка технопарка, наши в топе, 7 вариантов

Технопарк «Амур» начали строить в Хабаровске.
В Хабаровске состоялось официальное мероприятие, посвящённое началу строительства первого в регионе технологического парка «Амур». В церемонии закладки памятной капсулы приняли участие первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов, заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, инициаторы проекта и представители строительной компании.
Сразу два учителя из Хабаровского края попали в федеральный топ педагогов.
Двое педагогов из Хабаровского края прошли в заключительный этап Всероссийских конкурсов «Первый учитель» и «Директор года России» — это значит, что они уже в числе 30 лучших во всей стране. Свой профессиональный опыт в финале представят учитель начальных классов школы № 20 г. Вяземского имени Героя Советского Союза Ф. П. Котляра Вероника Рязанова и директор Инженерной школы г. Комсомольска-на-Амуре Екатерина Баранова. Конкурсы проводятся по федеральному проекту «Педагоги и наставники» президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Прожорливый хозяин тайги: стоимость рациона амурского тигра раскрыли специалисты.
Вы когда-нибудь задумывались, во сколько обходится содержание хозяина тайги? Оказывается, месячный бюджет на одного амурского тигра может достигать 300 тысяч рублей. Из чего складывается эта сумма, ИА AmurMedia рассказали специалисты зоосада «Приамурский».
Семь вариантов фасада хабаровского музтеатра отобрали на архитектурном конкурсе.
По поручению губернатора Дмитрия Демешина министерство строительства края провело открытый конкурс на лучшую архитектурную концепцию фасада здания Хабаровского краевого академического музыкального театра. Из 34 проектов экспертным жюри было выбрано 7 лучших, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Энтеровирус начал «поднимать голову» в Хабаровском крае.
В Хабаровске и в крае растет число заболевших энтеровирусной инфекцией. Несмотря на тенденцию к росту по сравнению с июнем, врачи пока фиксируют лишь единичные случаи — от одного до четырех пациентов в день. Сейчас в краевой детской больнице имени Пиотровича под наблюдением находятся четверо детей с подозрением на тяжелую форму вируса — серозно-вирусный менингит.
Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край.
В рамках рабочей поездки в ДФО в Хабаровске полпред ДФО Юрий Трутнев встретился с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Встреча прошла в преддверии заседания совета Дальневосточного федерального округа, где будут обсуждаться ключевые вопросы развития макрорегиона, сообщает пресс-служба полпредства.
Демешин и Трутнев ускорят реализацию мастер‑планов Хабаровска и Комсомольска‑на‑Амуре.
Утверждённые главой государства мастер-планы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре уже начинают преобразовывать внешний вид этих городов в Хабаровском крае, повышая уровень жизни и делая её более удобной для местных жителей. В рамках единой президентской субсидии для Дальнего Востока региональное правительство возводит новые образовательные учреждения, медицинские объекты, дорожную инфраструктуру и зоны общественного назначения, которые напрямую приносят пользу населению.
В Хабаровском крае расширили список льготников по программе арендного жилья.
Губернатор края Дмитрий Демешин подписал постановление, которое корректирует систему распределения квот по программе «Доступное арендное жилье в ДФО». Ранее преимущественное право имели только участники СВО, теперь перечень категорий расширен — 40% квартир закрепляется за работниками социальной сферы и семьями погибших бойцов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Избирком Хабаровского края принял первые документы от кандидатов в депутаты Госдумы.
В избирательную комиссию Хабаровского края 14 июля 2026 года документы для выдвижения кандидатами в депутаты Государственной Думы девятого созыва по одномандатному избирательному округу № 73 представили:
Суд в Хабаровске прекратил дело против умершего журналиста Сергея Мингазова.
Краснофлотский районный суд Хабаровска 13 июля 2026 года официально закрыл уголовное дело против журналиста Сергея Мингазова в связи с его кончиной. Соответствующая информация отражена в судебной картотеке.
Хабаровский «Амур» полностью укомплектовал тренерский штаб.
Хабаровский «Амур» завершил формирование тренерского штаба на сезон 2026/27 гг. Как уже сообщалось ранее, главным тренером команды в новом чемпионате назначен Александр Андриевский. Старшим тренером стал Павел Десятков, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.