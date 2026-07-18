«Это не отдых». Зачем семья из России едет в Турцию на «копейке»

Весь маршрут туда и обратно составляет около 15 тысяч километров. Вернуться семье нужно не позднее 5 августа. Осенью сын Семёна идёт в пятый класс, поэтому растянуть путешествие на полтора или два месяца не получится. Чтобы уложиться в срок, Никифоровым необходимо ежедневно преодолевать в среднем по 500 километров. Для «копейки» это тяжёлая нагрузка. В первые дни семья приезжала в очередной город вечером, ночевала, а утром снова выезжала. На момент выхода они уже проехали около 5700 километров и готовились въехать в Турцию.