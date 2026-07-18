Зачем семья из России едет в Турцию на «копейке»

На трассе старая «копейка» держит около 100 километров в час. Впереди долгий путь, жара, границы и города, которые семья иногда успевает увидеть только из окна. В багажнике лежат инструменты, масла, антифриз и запчасти. Свободного места почти нет.
Красноярский автомобилист Семён Никифоров вместе с женой и 11-летним сыном отправился в путь длиной 15 тысяч километров на ВАЗ-2101 1976 года. Он не называет поездку отдыхом — это приключение с риском. Вместе с близкими он выехал из Красноярска 2 июля. За две с лишним недели семья пересекла Казахстан, Кавказ, Грузию.
Через четыре страны на машине деда.
Для такого маршрута ВАЗ-2101 кажется странным выбором. В машине нет кондиционера, а возраст приближается к полувеку. Сам Семён признаёт, что для обычной поездки в Турцию самолёт был бы удобнее и дешевле.
Но выбор сделали не ради удобства. «Копейку» в 1976 году новой купил дед Семёна. Почти 50 лет она остаётся в семье. Дед жил в Зеленогорске и практически не выезжал на ней за пределы города. Иногда отправлялся в лес за грибами или ягодами. Теперь автомобиль должен проехать через несколько стран.
«Если цель просто побывать в Турции, лучше лететь самолётом. На автомобиле стоит ехать, когда он для тебя что-то значит. Для меня это память и история семьи, а также большое желание показать миру машину», — смеется Семён.
Идея путешествия появилась год назад, когда Никифоровы отдыхали в Турции по путёвке. Семён смотрел на местные дороги и думал, как необычно было бы вернуться сюда на дедовой машине. Через несколько месяцев семья решила реализовать идею. До этого «Жигули» уже проходили проверку короткими поездками. Семья ездила в Ергаки, Хакасию и на Байкал. Самый длинный маршрут составил около 3600 километров. Но предстоящая дорога оказалась почти в пять раз больше.
Полтора месяца на подготовку.
Готовить автомобиль начали в середине мая. Позже Семён понял, что полтора месяца для такой работы слишком мало. Сначала машину переоформили на него, поскольку на ней стояли старые советские номера.
Вместо родного двигателя объёмом 1,2 литра установили перебранный полуторалитровый мотор от ВАЗ-2103. Четырёхступенчатую коробку заменили пятиступенчатой. Также перебрали подвеску, ходовую часть и систему охлаждения. Однако новые запчасти не сделали машину полностью надёжной. Уже в дороге вышел из строя натяжитель цепи газораспределительного механизма. Из-за термостата двигатель начал перегреваться. У коробки передач потёк сальник, поэтому Семёну приходится следить за уровнем масла.
«Мы собрали машину и практически сразу поехали. Правильнее было бы сначала её обкатать, проверить все узлы в городе и только потом выходить на маршрут. Но теперь что-то настраиваем и меняем уже по дороге», — рассказывает автомобилист.
На случай новых поломок багажник превратили в небольшой склад. В дорогу взяли подшипники, полуось, детали системы зажигания, ремень генератора, бензонасос, тормозные шланги, лампы, технические жидкости и инструменты.
Пятьсот километров каждый день.
Весь маршрут туда и обратно составляет около 15 тысяч километров. Вернуться семье нужно не позднее 5 августа. Осенью сын Семёна идёт в пятый класс, поэтому растянуть путешествие на полтора или два месяца не получится. Чтобы уложиться в срок, Никифоровым необходимо ежедневно преодолевать в среднем по 500 километров. Для «копейки» это тяжёлая нагрузка. В первые дни семья приезжала в очередной город вечером, ночевала, а утром снова выезжала. На момент выхода они уже проехали около 5700 километров и готовились въехать в Турцию.
Главными точками там должны стать Каппадокия, Анталья и Стамбул. В Анталью Семён особенно хочет вернуться на «копейке». Анкара пока остаётся возможной остановкой. Всё зависит от состояния автомобиля и времени.
Трудности путешествия и худший сценарий.
Главными испытаниями стали не только расстояние и поломки. Маршрут проходит в разгар лета, а кондиционера в машине нет. Семён тяжело переносит жару и признаётся, что мороз в минус 30 для него приятнее температуры выше плюс 35. Не меньше водителя страдает двигатель, который приходится беречь от перегрева.
Семья заранее обсудила худший сценарий. Если «Жигули» не удастся починить на месте и она не сможет ехать дальше, машину отправят домой автовозом или транспортной компанией, а сами вернутся самолётом. Это дорого, но такой план помог справиться со страхом неизвестности. Пока до крайней меры не дошло. Семён умеет выполнять несложный ремонт сам, а открытый капот часто привлекает людей. Водители и прохожие подходят, спрашивают, что случилось, предлагают помощь.
Семён подчёркивает, что они не профессиональные путешественники и не автоблогеры. Это первая подобная авантюра семьи. Сын помогает искать достопримечательности и прокладывать маршрут, жена разделяет долгие переезды, а сам Семён прислушивается к звукам машины. Главный результат путешествия для него простой. Он хочет пройти запланированный путь и вернуться домой. Если ВАЗ-2101 после Турции снова окажется в Красноярске своим ходом, этого будет достаточно, чтобы считать путешествие удачным.