В России ввели ограничения на грузовые перевозки фурами из Эстонии

Правительство России ввело ограничения на грузовые перевозки по территории страны для всех видов товаров, перевозимых автотранспортом из Эстонии. Это следует из постановления кабмина.
В 2022 году был установлен запрет на транзитные и внутренние грузовые перевозки по территории РФ для ряда государств, включая страны ЕС. При этом был утвержден список исключений: продукты питания, отдельные сельхозтовары, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, картон и ряд других категорий.
Позднее Правительство РФ распространило ограничения и на перевозки этих товаров грузовым транспортом из Молдавии и Польши. Аналогичные меры 18 июля начали действовать в отношении Эстонии.
Ранее KP.RU сообщал, что Россельхознадзор ограничил ввоз слив, персиков и абрикосов в Россию из Турции. Пять турецких поставщиков получат ограничения из-за неоднократных нарушений карантинных норм ЕАЭС.