В России ввели ограничения на грузовые перевозки фурами из Эстонии

В 2022 году был установлен запрет на транзитные и внутренние грузовые перевозки по территории РФ для ряда государств, включая страны ЕС. При этом был утвержден список исключений: продукты питания, отдельные сельхозтовары, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, картон и ряд других категорий.