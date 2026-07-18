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В России ввели ограничения на грузовые перевозки фурами из Эстонии

Эстония попала под новые ограничения России на грузовые перевозки.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России ввело ограничения на грузовые перевозки по территории страны для всех видов товаров, перевозимых автотранспортом из Эстонии. Это следует из постановления кабмина.

В 2022 году был установлен запрет на транзитные и внутренние грузовые перевозки по территории РФ для ряда государств, включая страны ЕС. При этом был утвержден список исключений: продукты питания, отдельные сельхозтовары, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, картон и ряд других категорий.

Позднее Правительство РФ распространило ограничения и на перевозки этих товаров грузовым транспортом из Молдавии и Польши. Аналогичные меры 18 июля начали действовать в отношении Эстонии.

Ранее KP.RU сообщал, что Россельхознадзор ограничил ввоз слив, персиков и абрикосов в Россию из Турции. Пять турецких поставщиков получат ограничения из-за неоднократных нарушений карантинных норм ЕАЭС.