Трамп в шутку предложил провести следующий ЧМ по футболу в США и Китае

Ранее Дональд Трамп поставил эпизод с нападающим сборной США Фоларином Балоганом выше всех остальных воспоминаний о чемпионате мира по футболу. По его словам, именно история с приостановкой дисквалификации форварда оказалась самым заметным моментом турнира. Напомним, нападающий сборной США Фоларин Балоган получил красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной и должен был пропустить встречу с Бельгией. Однако ФИФА приостановила дисквалификацию на год с испытательным сроком, оштрафовала футболиста на 40 тысяч долларов и допустила его к игре. Президент США Дональд Трамп после этого признал, что обращался в федерацию, и поблагодарил её за исправление «несправедливости». После матча бельгийцы призвали пересмотреть регламенты, а УЕФА назвал действия ФИФА «выходящими за все границы».