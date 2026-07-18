Трамп в шутку предложил провести следующий ЧМ по футболу в США и Китае

«Я сказал ему (Инфантино. — Прим. Life.ru), что в следующий раз ему снова стоит выбрать США, но в этот раз не включать Мексику и Канаду. У Джанни была другая идея. Он сказал, что мы можем сделать это в Китае и США в следующий раз, так что будут короткие перелёты между играми. Игрокам это понравится», — сказал республиканец.
Следующие два чемпионата мира по футболу уже распределены по странам-хозяйкам: это решение было принято ещё в 2024 году. Так, в 2030 году турнир разделят Испания, Португалия и Марокко, свой вклад также внесут Аргентина, Парагвай и Уругвай, которые примут первые три матча. В 2034 году чемпионат пройдёт в Саудовской Аравии.
Ранее Дональд Трамп поставил эпизод с нападающим сборной США Фоларином Балоганом выше всех остальных воспоминаний о чемпионате мира по футболу. По его словам, именно история с приостановкой дисквалификации форварда оказалась самым заметным моментом турнира. Напомним, нападающий сборной США Фоларин Балоган получил красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной и должен был пропустить встречу с Бельгией. Однако ФИФА приостановила дисквалификацию на год с испытательным сроком, оштрафовала футболиста на 40 тысяч долларов и допустила его к игре. Президент США Дональд Трамп после этого признал, что обращался в федерацию, и поблагодарил её за исправление «несправедливости». После матча бельгийцы призвали пересмотреть регламенты, а УЕФА назвал действия ФИФА «выходящими за все границы».
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