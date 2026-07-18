«С возрастом человек получает то лицо, которое заслужил»: Любовь Казарновская раскрыла секрет красоты

Певица Любовь Казарновская в преддверии дня рождения дала интервью KP.RU. Артистка раскрыла секреты красоты.
По ее словам, если человек пренебрегал другими, предавал близких и наставников, это обязательно скажется на его внешности. Никакая пластическая хирургия этого не скроет.
«С возрастом человек получает то лицо, которое он заслужил всей своей жизнью. Есть люди, которые прожили жизнь, как сейчас говорят, в низковибрационном поле интересов. Занимались карьерой», — сказала артистка.
Как отметила Казарновская, главное — честная жизнь и добрые поступки, они дарят блеск в глазах и улыбку.
Певица добавила, что для поддержания формы она избегает переедания и старается много двигаться.
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