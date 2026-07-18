Во Владивостоке начали ремонт исторического здания на улице Светланской

Для сохранения исторического облика здания специалисты выполнят комплекс работ: очистку стен от загрязнений, плесени и граффити, восстановление штукатурной облицовки, подготовку поверхности к окрашиванию. Эти меры направлены не только на устранение видимых дефектов, но и на обеспечение безопасной эксплуатации объекта с сохранением его архитектурно-исторической ценности.