Во Владивостоке начали ремонт исторического здания на улице Светланской

Во Владивостоке начался ремонт исторического здания на улице Светланской, 17. Объект является памятником архитектуры начала XX века и входит в состав исторической застройки центра города.
Информацию о старте работ подтвердили на официальном сайте администрации Владивостока. Как сообщил и.о. заместителя главы администрации города Григорий Пейхвассер, к ремонту привлечены специалисты, имеющие опыт работы с историческими зданиями и памятниками культурного наследия. Он отметил, что работы на Светланской, 17 ведутся в рамках программы специальных казначейских кредитов при поддержке правительства Приморского края.
Для сохранения исторического облика здания специалисты выполнят комплекс работ: очистку стен от загрязнений, плесени и граффити, восстановление штукатурной облицовки, подготовку поверхности к окрашиванию. Эти меры направлены не только на устранение видимых дефектов, но и на обеспечение безопасной эксплуатации объекта с сохранением его архитектурно-исторической ценности.
Представитель компании-подрядчика Сергей Староверов сообщил, что работы находятся на этапе подготовки: ведётся монтаж защитной сетки, закрываются входы. Работы ведутся строго по утверждённой технологии и графику, а завершить их планируется примерно за три месяца.
В текущем году на гостевом маршруте планируется отремонтировать около 20 фасадов и кровель многоквартирных домов. На всех объектах заняты лицензированные подрядчики, а контроль осуществляют сотрудники городской администрации и Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморья.