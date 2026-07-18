Стало известно, сколько в среднем получают российские пенсионеры

Ранее Life.ru писал, что с 1 августа 2026 года в России некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты. Это затронет работающих пенсионеров, получателей накопительных пенсий и другие категории. Среди них те, кому в июле исполнится 80 лет, инвалиды I группы, а также обладатели северного или сельского стажа. Для работающих пенсионеров будет произведён перерасчёт страховых пенсий с учётом взносов, сделанных работодателями за 2025 год. Размер прибавки будет зависеть от зарплаты, трудового стажа и накопленных пенсионных коэффициентов.