Иран поразил склады боеприпасов и топливные резервуары США в Кувейте и Иордании

В КСИР добавили, что удары были нанесены по топливным резервуарам на американской базе Аль-Азрак в Иордании. Этот объект считается одной из ключевых баз США в регионе благодаря своей инфраструктуре, оснащению и значительным инвестициям Вашингтона.