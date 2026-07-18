Иран поразил склады боеприпасов и топливные резервуары США в Кувейте и Иордании

«Беспилотники атаковали склад боеприпасов в лагере Аль-Удайри, здание штаба и хранилище снарядов на авиабазе Али аль-Салем, а также несколько узлов связи в Кувейте», — говорится в сообщении.
В КСИР добавили, что удары были нанесены по топливным резервуарам на американской базе Аль-Азрак в Иордании. Этот объект считается одной из ключевых баз США в регионе благодаря своей инфраструктуре, оснащению и значительным инвестициям Вашингтона.
Ранее KP.RU сообщал, что военные Ирана нанесли удар по центру управления спецоперациями США в Сирии. В результате иранской атаки уничтожены американские радиолокационная станция и вертолеты.
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