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Иран поразил склады боеприпасов и топливные резервуары США в Кувейте и Иордании

КСИР заявил об ударах по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по военным объектам США в Кувейте и Иордании. Об этом сообщает NourNews со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

«Беспилотники атаковали склад боеприпасов в лагере Аль-Удайри, здание штаба и хранилище снарядов на авиабазе Али аль-Салем, а также несколько узлов связи в Кувейте», — говорится в сообщении.

В КСИР добавили, что удары были нанесены по топливным резервуарам на американской базе Аль-Азрак в Иордании. Этот объект считается одной из ключевых баз США в регионе благодаря своей инфраструктуре, оснащению и значительным инвестициям Вашингтона.

Ранее KP.RU сообщал, что военные Ирана нанесли удар по центру управления спецоперациями США в Сирии. В результате иранской атаки уничтожены американские радиолокационная станция и вертолеты.

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