В «Диалог Регионы» назвали ключевой инструмент фейков вокруг ЧМ-2026

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Одним из лейтмотивов потока фейков вокруг чемпионата мира пр футболу стала политическая карикатура. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.
По его словам, хотя значительная доля контента по-прежнему генерируется нейросетями с использованием образов популярных футболистов, главным лейтмотивом нового потока недостоверных материалов стала их ярко выраженная политическая окраска.
«Еще одним лейтмотивом потока фейков вокруг ЧМ стала политическая карикатура, что превратило спортивное событие в мишень для манипуляций общественным мнением. Например, в кадр были вписаны болельщики с внешностью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, болеющего на трибунах за Аргентину, и уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера в футболке сборной Хорватии», — рассказал Маклаков.
Эксперт отметил, что жесткая политическая окраска также прослеживается в ролике со шведским игроком Бергваллем, призывающим фанаток голосовать против миграции, а также в сфабрикованном ультиматуме Дональда Трампа об ударе по Бельгии в случае поражения сборной США.
«В этом контексте грань между сатирой и дезинформацией становится все более размытой», — подчеркнул Маклаков.