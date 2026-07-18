В «Диалог Регионы» назвали ключевой инструмент фейков вокруг ЧМ-2026

«Еще одним лейтмотивом потока фейков вокруг ЧМ стала политическая карикатура, что превратило спортивное событие в мишень для манипуляций общественным мнением. Например, в кадр были вписаны болельщики с внешностью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, болеющего на трибунах за Аргентину, и уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера в футболке сборной Хорватии», — рассказал Маклаков.