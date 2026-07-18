Ещё два максимума принес дополнительный день сдачи ЕГЭ в Хабаровском крае

В 2024 году по инициативе Владимира Путина внедрили «Президентские дни» — они позволяют выпускникам 11 классов добровольно пересдать один из предметов по выбору, чтобы улучшить свой результат. В этом году в Хабаровском крае этой возможностью воспользовались 1145 выпускников. Пересдачи прошли 8 и 9 июля — по итогам еще двое выпускников получили по 100 баллов за ЕГЭ, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
«Выпускник школы № 3 г. Советской Гавани Борис Обухов улучшил свои результаты по истории до 100 баллов, а выпускница школы № 30 г. Хабаровска Полина Колесникова получила 100 баллов по литературе. Еще семь выпускников показали высокие результаты, набрав 95 и более баллов», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Успех на ЕГЭ — результат не только интенсивной подготовки, но и разностороннего развития. Так, Борис Обухов отличается широким кругозором и глубокими познаниями в разных областях. Выпускник — неоднократный участник интеллектуальных олимпиад и конкурсов: он побеждал и занимал призовые места на школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников по астрономии и литературе, становился призером регионального этапа по праву и обществознанию. Кроме того, Борис трижды участвовал в проектах социальной значимости, где проявил высокий уровень командной работы. Среди его достижений — победа в конкурсе эссе, которая принесла ему поездку в детский центр «Артек».
Полина Колесникова показала высокий уровень знаний по ряду предметов: получила 100 баллов по литературе, 97 — по истории, 86 — по русскому языку, а также сдала математику базового уровня на оценку «5». Полина также является призером и победителем регионального этапа ВСОШ по литературе, а также победителем междисциплинарной научно-практической конференции «Шаг в науку». Выпускница активно участвует в образовательных проектах, в том числе во «Всероссийской филологической школе: Слово и время».
В этом году в Хабаровском крае 33 стобалльных результата. Из них 11 — по русскому языку, семь — по химии, пять — по физике, три — по профильной математике, три — по литературе, три — по истории, один — по биологии.
Высоких результатов добился 31 выпускник из 5 муниципальных образований — Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советско-Гаванского, Николаевского и Хабаровского районов. Елизавета Пенюгина из школы № 3 Советской Гавани набрала по 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и физике. Кроме этого, максимальный балл на ЕГЭ по истории набрал выпускник прошлых лет.
«В Хабаровском крае уделяют особое внимание поддержке талантливой молодежи и создаются условия для ее дальнейшего развития. В регионе выстроена система поддержки. Среди ключевых мер: стипендии имени Н. Н. Муравьева-Амурского, Г. И. Невельского и Н. И. Гродекова, стимулирующие выплаты для “целевиков”, помощь с проездом и предоставление мест в общежитии, компенсации части расходов на обучение для малоимущих, детей военнослужащих и инвалидов», — добавили в ведомстве.