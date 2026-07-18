Ещё два максимума принес дополнительный день сдачи ЕГЭ в Хабаровском крае

Успех на ЕГЭ — результат не только интенсивной подготовки, но и разностороннего развития. Так, Борис Обухов отличается широким кругозором и глубокими познаниями в разных областях. Выпускник — неоднократный участник интеллектуальных олимпиад и конкурсов: он побеждал и занимал призовые места на школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников по астрономии и литературе, становился призером регионального этапа по праву и обществознанию. Кроме того, Борис трижды участвовал в проектах социальной значимости, где проявил высокий уровень командной работы. Среди его достижений — победа в конкурсе эссе, которая принесла ему поездку в детский центр «Артек».